Чи нараховується пеня за несплату кредиту військовослужбовцям? Адвокатка пояснила нюанси

За законом пільга доступна лише військовослужбовцю та його офіційній дружині (чоловіку)

Військовослужбовцям не буде нараховуватися пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом. Виключення — кредитні договори щодо придбання майна, що віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду, та авто.

Про це повідомила адвокатка Дар'я Тарасенко. Всі нюанси вона перерахувала в своєму Telegram.

Хто саме звільнюється від виконання таких кредитних зобов'язань?

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період ; Військовослужбовці, які були призвані на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період; Інші військовослужбовці, які мають статус УБД; Дружини (чоловіки) зазначених вище військовослужбовців;

Адвокатка зазначила, що скористатись цією пільгою родичі військовослужбового наприклад, батьки, діти чи "цивільна дружина", не можуть. Вона доступна лише військовослужбовцю та його офіційній дружині (чоловіку).

За словами Дар'ї Тарасенко, ці особи звільняються від таких зобов'язань:

штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань (будь-яких зобов'язань, не обов'язково кредитних!);

проценти за користування кредитом, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду, та/або автомобіля.

"Зверніть увагу! Ця норма не звільняє від обов'язку погасити тіло кредиту!", — наголосила адвокатка.

Вона також пояснила, на який період відбувається звільнення від цих зобов'язань. Для призваних військовозобов'язаних та резервістів, а також їх дружин/чоловіків пільга діє на весь період призову.

Для інших військовослужбовців, зазначених вище, та їх дружин/чоловіків звільнення від цих зобов'язань триває на час дії особливого періоду (період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій).

"Мова не лише про кредитні відносини із банками. Законом визначено, що мова йде про зобов’язання перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами. Відповідно, навіть якщо мобілізований віськовослужбовець позичив гроші у знайомого (фізиної особи), Закон звільняє його від обов'язку сплачувати санкції за прострочення повернення боргу.", — пояснила адвокатка.

Дар'я Тарасенко додала, що після звільнення з військової служби не потрібно буде заплатити ті санкції та проценти за користування кредитом.

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