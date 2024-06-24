Відмова від бойової повістки: які наслідки понесе військовозобов’язаний, розповіли адвокати

Покарання буде дуже неприємним

В Україні мобілізаційне розпорядження або бойова повістка вручається після оновлення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Адвокати застерігають, що якщо від неї відмовитись, то це є порушенням закону.

У цьому випадку громадянина чекає кримінальна відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації. Про це йдеться на сайті адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

"Дії із відмови від мобілізаційного розпорядження можуть трактуватись як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України ― ухилення від призову під час мобілізації", ― йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає таке правопорушення як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Суб’єктом є військовозобов’язаний, який повідомлений про обов’язок явки на загальну мобілізацію у територіальний центр комплектування (ТЦК) за пропискою. За правопорушення можна отримати від 3 до 5 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно вручати повістки. Співробітники ТЦК повинні надати громадянину певний документ перед тим, як дати йому сповіщення.

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