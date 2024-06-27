Начисляется ли пеня за неуплату кредита военнослужащим? Адвокат объяснила нюансы

По закону льгота доступна только военнослужащему и его официальной супруге (супругу)

Военнослужащим не будет начисляться пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом. Исключение — кредитные договоры по приобретению имущества, отнесенного к объектам жилищного фонда, и авто.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко. Все нюансы она перечислила в своем Telegram.

Кто именно освобождается от выполнения таких кредитных обязательств?

Военнослужащие, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период; Военнослужащие, призванные на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период; другие военнослужащие, имеющие статус УБД; Жены (мужья) указанных выше военнослужащих;

Адвокат отметила, что воспользоваться этой льготой родственники военнослужащего, например, родители, дети или "гражданская жена", не могут. Она доступна только военнослужащему и его официальной супруге (супругу).

По словам Дарьи Тарасенко, эти лица освобождаются от следующих обязательств:

штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств (любых обязательств, не обязательно кредитных!);

проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, отнесенного к объектам жилого фонда, и/или автомобиля.

"Обратите внимание! Эта норма не освобождает от обязанности погасить тело кредита!", — подчеркнула адвокат.

Она также объяснила, на какой период происходит освобождение от этих обязательств. Для призванных военнообязанных и резервистов, а также их жен/супругов льгота действует на весь период призыва.

Для других военнослужащих, указанных выше, и их супругов освобождение от этих обязательств длится на время действия особого периода (период, наступающий с момента оглашения решения о мобилизации (кроме целевой) или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий).

"Речь не только о кредитных отношениях с банками. Законом определено, что речь идет об обязательствах перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами. Соответственно, даже если мобилизованный военнослужащий одолжил деньги у знакомого ( физического лица), Закон освобождает его от обязанности платить санкции за просрочку возврата долга.", — объяснила адвокат.

Дарья Тарасенко добавила, что после увольнения с военной службы не нужно будет платить штрафы и проценты за пользование кредитом.

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