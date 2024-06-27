Чи може військослужбовець "списати" відсотки та пеню по кредиту? Адвокатка дала чітку відповідь

Можна навіть повернути раніше сплачені санкції та проценти, якщо військовослубовець не знав про цю норму

Банки під час дії особливого періоду не мають право нараховувати відсотки, а у випадку нарахування – зобов'язані їх списати. Якщо військослужбовцю були нараховані відсотки та пеня по кредиту, він може вимагати їх ліквідувати.

Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко в своєму Telegram. Для цього необхідно звернутись до кредитора із заявою з проханням припинити нарахування санкцій та процентів, а також списати раніше нараховані.

До заяви слід прикласти документи, які підтверджують право на цю пільгу. Окрім того, можна навіть повернути раніше сплачені санкції та проценти, якщо військовослубовець не знав про цю норму.

"Необхідно подати відповідну вимогу кредитору, а у випадку відмови повернути гроші можна звернутись зі скаргою до НБУ (якщо мова йде про фінансову установу) або до суду", — порадила адвокатка.

Правозахисниця уточнила, що норма закону стосується виключно штрафів та пені, що нараховані в період з 24 лютого 2022 року.

Якщо мова йде про банківські кредити, інформацію про можливість скористатись цією пільгою можна знайти на сайті банку.

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