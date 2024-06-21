Не встигли забронювати співробітника підприємства: адвокат сказав, що буде в такому разі

Підприємство повинне завчасно цим займатися цим питанням

Підприємства в Україні можуть бронювати співробітників на свій розсуд, проте якщо вони не встигли цього зробити і йому прийшла повістка, то працівник має з’явитися до ТЦК. У такому разі він може бути законно мобілізований.

Про це розповів адвокат із Дніпра Дмитро Ухов, пише "Суспільне". За його словами, у законі не передбачена така підстава звільнення особи — "заброньована із запізненням".

"Підприємство має завчасно цим займатися, вирішувати це питання. Якщо людина не має броні та її мобілізували – це буде визнано законно, навіть якщо надалі підприємство щось захоче зробити, якимось чином подати на бронювання. Тобто ТЦК на час її мобілізації не мало інформації про те, що особа заброньована", — наголосив Ухов.

Він також пояснив, що якщо особа вже була мобілізована, якщо на якийсь час вже після мобілізації були отримані документи з бронювання – така особа звільненню з військової служби не підлягає.

Адвокат додав, що якщо було дотримано процедуру мобілізації цієї особи, то на законних підставах, вона буде мобілізована на законних підставах. Причин для звільнення немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи потрібно заброньованим особам оновлювати свої дані у ТЦК.