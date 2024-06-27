Может ли военнослужащий "списать" проценты и пеню по кредиту? Адвокат дала четкий ответ

Можно даже вернуть ранее уплаченные пеню и проценты, если военнослужащий не знал об этой норме

Банки в период действия особого периода не имеют права начислять проценты, а в случае начисления – обязаны их списать. Если военнослужащему были начислены проценты и пеня по кредиту, то он может потребовать их ликвидировать.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в своем Telegram. Для этого необходимо обратиться к кредитору с заявлением с просьбой прекратить начисление санкций и процентов, а также списать начисленные ранее.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на данную льготу. Кроме того, можно даже вернуть ранее уплаченные пеню и проценты, если военнослужащий не знал об этой норме.

"Необходимо подать соответствующее требование кредитору, а в случае отказа вернуть деньги можно обратиться с жалобой в НБУ (если речь идет о финансовом учреждении) или в суд", — посоветовала адвокат.

Правозащитница уточнила, что норма закона касается исключительно штрафов и пени, начисленных в период с 24 февраля 2022 года.

Если речь идет о банковских кредитах, информацию о возможности воспользоваться этой льготой можно найти на сайте банка.

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