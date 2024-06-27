Изменения в мобилизации: в Раде рассказали, для чего понадобился бы референдум

Народные депутаты сошлись в том, что в этом вопросе нужно отталкиваться от мнения общества

В Украине активно обсуждают снижение нижнего предела мобилизационного возраста с 25 до 20 лет. Мнения депутатов и членов парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки разделились на этот счет. Некоторые выступают категорически против, а другие наоборот настаивают на том, что войны выигрывает молодежь.

Об этом "Телеграфу" в интервью "Референдум и никакой демобилизации: что предлагают в Раде по изменению мобилизационного возраста до 20 и 50 лет" рассказали три народных избранника.

Так, по словам члена Комитета и депутата от фракции "Голос" Соломии Бобровской, украинцы негативно отреагируют на такое изменение.

"Я не сторонница изменения порога с 25 до 20, хотя и понимаю, что это рационально, но не считаю, что общество к этому готово", — говорит Бобровская.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко считает, что подобные изменения нельзя принимать самостоятельно, нужно посоветоваться с обществом и учесть мнение большинства.

"Этот вопрос переходит в плоскость того, что мы хотим вообще. Если мы хотим уничтожить нацию в этой войне, ну тогда надо воевать дальше. Вопрос не такой уж простой и я думаю, что такие вещи нужно проводить через общий референдум", — предлагает он.

При этом член комитета, который пожелал остаться анонимным, заявил, что молодые бойцы намного эффективнее на фронте, чем мужчины в возрасте. Но сейчас уже поздно предпринимать какие-либо шаги для изменений возраста.

"Пока ничего такого не планируется. Но, по-моему, это нужно было делать с самого начала: [сделать призывной возраст] с 18 до 40 лет, а не калек убивать. Войны выигрывает только молодежь. Такова реальность. Но уже слишком поздно это делать, ведь здесь возникают вопросы: что делать с уже мобилизованными? Как это воспринимает общество? Насколько люди вообще доверяют", – объяснил он.

Также "Телеграф" ранее рассказывал о том, с каким уровнем IQ не мобилизуют в Украине. Это официально утвержденный порог.