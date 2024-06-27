Можуть забрати навіть квартиру? Що загрожує ухилянтам за порушення правил військового обліку

Можна нарватися й на відкриття кримінальної справи

За відмову оновити військово-облікові дані — штраф і конфіскація майна? Згідно з чинним законом про мобілізацію, який почав діяти в Україні 18 травня, всі військовозобов’язані мають оновити свої дані у ТЦК та СП. За порушення цієї норми передбачено покарання. Розберемося, що до чого і чи справді за неоновлені дані можуть конфіскувати квартиру.

Всі військовозобов’язані до 16 липня мають оновити свої дані й таким чином виконати правила військового обліку. Зробити це, між іншим, можна і не здійснюючи візиту до ТЦК. Оновити дані можна і через застосунок "Резерв+".

Якщо ж не оновити свої дані, можна нарватися на штраф. Працівники ТЦК мають право виписати його особі, які порушує правила військового обліку. Розмір штрафу варіативний і залежить від низки різних факторів.

Якщо ж штраф не сплачено протягом 15 днів з моменту його отримання, наступний крок — конфіскація майна. Згідно з законом, будинок чи квартира ухилянта можуть бути конфісковані, продані на онлайн-аукціоні, з отриманої суми вирахують штраф, а різницю повернуть особі.

Проте, як зазначають юристи, в Україні до таких кроків вдаються вкрай рідко. Про це повідомляє видання Уніан.

"Юристи кажуть, що конфіскація майна в Україні зазвичай не застосовується, якщо сума боргу не перевищує 160 000 грн, тому, найімовірніше, спочатку заарештують і заблокують банківські рахунки. Крім того, конфіскація майна навіть за суми штрафу або боргу понад 160 000 грн іноді неможлива", — пише видання.

Речі, які ніхто не зможе відібрати:

Згідно з законом, ніхто і ніколи не зможе відібрати у людини наступні речі:

посуд, постільну білизну, засоби гігієни;

одяг, взуття, всі дитячі речі;

лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення;

меблі (по одному ліжку і стільцю на кожну людину, один стіл і одна шафа на сім'ю);

один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон — на кожну людину;

запас питної води, харчові продукти, необхідні для особистого споживання — з розрахунку на три місяці або гроші, необхідні для їх придбання;

майно і книги, необхідні для відправлення релігійних культів і ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо вони є єдиним джерелом доходу;

паливо, необхідне для приготування повсякденної їжі та опалення житлового приміщення;

допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю;

призи, нагороди, почесні та пам'ятні знаки.

Що стосується автомобіля, то його теж не зможуть конфіскувати, якщо автівка у вас одна. Проте права на керування авто можуть "заморозити".

Процедура така: працівники ТЦК звертаються до поліції й особу оголошують в розшук; якщо поліція не знаходить ухилянта, то через 5 днів ТЦК надсилають йому офіційного листа з вимогою виконати правила військового обліку.

У разі ігнорування такого листа через 10 днів ТЦК мають право подати до суду прохання про обмеження прав на керування транспортним засобом. Рішенням суду, права на керування транспортним засобом такої особи призупиняються.

Наступна стадія — арешт

Якщо не було плачено штраф за неявку до ТЦК, а військовозобов'язаного подали в розшук і\або заарештували всі його рахунки, наступна стадія — арешт.

Згідно з чинним законом про мобілізацію, якщо після 16 липня виявилося, що порушник досі не прийшов до ТЦК, але отримував штрафи й не сплачував їх, під час зустрічі його може затримати поліція і доставити до ТЦК.

Кримінальну відповідальність ухилянт від мобілізації теж може отримати, але у двох випадках:

у разі систематичного ухилення;

якщо він пройшов ВЛК, був визнаний придатним, але відмовився виконувати обов'язок.

Тоді стосовно нього може бути порушено кримінальну справу за статтею "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період", покарання за нею може бути на строк від 3 до 5 років залежно від статті та тяжкості злочину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кабмін дозволив бронювання для ще однієї категорії підприємств. Тепер відстрочка від мобілізації надається співробітникам певних підприємств та організацій, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності.