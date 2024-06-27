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Могут забрать даже квартиру? Что грозит уклонистам за нарушение правил военного учета

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Могут забрать даже квартиру? Что грозит уклонистам за нарушение правил военного учета Новость обновлена 27 июня 2024, 17:46

Можно нарваться и на возбуждение уголовного дела

За отказ обновить военно-учетные данные – штраф и конфискация имущества? Согласно действующему закону о мобилизации, который начал действовать в Украине 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК и СП. За нарушение этой нормы предусмотрено наказание. Разберемся, что к чему и действительно ли за необновленные данные могут конфисковать квартиру.

Все военнообязанные до 16 июля должны обновить свои данные и выполнить правила военного учета. Сделать это, между прочим, можно и не совершая визита в ТЦК. Обновить данные можно и через приложение "Резерв+".

Если же не обновить свои данные, то можно нарваться на штраф. Работники ТЦК имеют право выписать его лицу, нарушающему правила военного учета. Размер штрафа вариативный и зависит от ряда разных факторов.

Если штраф не уплачен в течение 15 дней с момента его получения, следующий шаг — конфискация имущества. Согласно закону, дом или квартира уклониста могут быть конфискованы, проданы на онлайн-аукционе, из полученной суммы вычислят штраф, а разницу вернут лицу.

Однако, как отмечают юристы, в Украине такие шаги предпринимают крайне редко. Об этом сообщает издание УНИАН.

"Юристы говорят, что конфискация имущества в Украине обычно не применяется, если сумма долга не превышает 160 000 грн, поэтому, вероятнее всего, сначала арестуют и заблокируют банковские счета. Кроме того, конфискация имущества даже при сумме штрафа или долга свыше 160 000 грн. иногда невозможна", — пишет издание.

Вещи, которые никто не сможет отнять:

По закону никто и никогда не сможет отобрать у человека следующие вещи:

  • посуда, постельное белье, средства гигиены;
  • одежда, обувь, все детские вещи;
  • лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;
  • мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);
  • один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;
  • запас питьевой воды, пищевые продукты, необходимые для личного потребления — в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;
  • имущество и книги, необходимые для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;
  • топливо, необходимое для приготовления ежедневной пищи и отопления жилого помещения;
  • вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;
  • призы, награды, почесные и памятные знаки.

Что касается автомобиля, то его тоже не смогут конфисковать, если автомобиль у вас один. Однако права на вождение авто могут "заморозить".

Процедура такова: работники ТЦК обращаются в полицию и лицо объявляют в розыск; если полиция не находит уклониста, то через 5 дней ТЦК присылают ему официальное письмо с требованием выполнить правила военного учета.

В случае игнорирования такого письма через 10 дней ТЦК вправе подать в суд прошение об ограничении прав на управление транспортным средством. Решением суда права на управление транспортным средством такого лица приостанавливаются.

Следующая стадия – арест

Если не был плачен штраф за неявку в ТЦК, а военнообязанного подали в розыск и арестовали все его счета, следующая стадия — арест.

Согласно действующему закону о мобилизации, если после 16 июля оказалось, что нарушитель до сих пор не пришел в ТЦК, но получал штрафы и не платил их, во время встречи его может задержать полиция и доставить в ТЦК.

Уголовную ответственность уклоняющийся от мобилизации тоже может получить, но в двух случаях:

  • в случае систематического уклонения;
  • если он прошел ВЛК, был признан годным, но отказался исполнять обязанность.

Тогда в отношении его может быть возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", наказание по нему может быть на срок от 3 до 5 лет, в зависимости от статьи и тяжести преступления.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Кабмин разрешил бронирование для еще одной категории предприятий. Теперь отсрочка от мобилизации предоставляется сотрудникам определенных предприятий и организаций, являющихся сертифицированными операторами противоминной деятельности.

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#Штрафы #Мобилизация #Всеобщая мобилизация