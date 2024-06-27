Могут забрать даже квартиру? Что грозит уклонистам за нарушение правил военного учета
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Можно нарваться и на возбуждение уголовного дела
За отказ обновить военно-учетные данные – штраф и конфискация имущества? Согласно действующему закону о мобилизации, который начал действовать в Украине 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК и СП. За нарушение этой нормы предусмотрено наказание. Разберемся, что к чему и действительно ли за необновленные данные могут конфисковать квартиру.
Все военнообязанные до 16 июля должны обновить свои данные и выполнить правила военного учета. Сделать это, между прочим, можно и не совершая визита в ТЦК. Обновить данные можно и через приложение "Резерв+".
Если же не обновить свои данные, то можно нарваться на штраф. Работники ТЦК имеют право выписать его лицу, нарушающему правила военного учета. Размер штрафа вариативный и зависит от ряда разных факторов.
Если штраф не уплачен в течение 15 дней с момента его получения, следующий шаг — конфискация имущества. Согласно закону, дом или квартира уклониста могут быть конфискованы, проданы на онлайн-аукционе, из полученной суммы вычислят штраф, а разницу вернут лицу.
Однако, как отмечают юристы, в Украине такие шаги предпринимают крайне редко. Об этом сообщает издание УНИАН.
"Юристы говорят, что конфискация имущества в Украине обычно не применяется, если сумма долга не превышает 160 000 грн, поэтому, вероятнее всего, сначала арестуют и заблокируют банковские счета. Кроме того, конфискация имущества даже при сумме штрафа или долга свыше 160 000 грн. иногда невозможна", — пишет издание.
Вещи, которые никто не сможет отнять:
По закону никто и никогда не сможет отобрать у человека следующие вещи:
- посуда, постельное белье, средства гигиены;
- одежда, обувь, все детские вещи;
- лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения;
- мебель (по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью);
- один холодильник на семью, один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон – на каждого человека;
- запас питьевой воды, пищевые продукты, необходимые для личного потребления — в расчете на три месяца или деньги, необходимые для их приобретения;
- имущество и книги, необходимые для отправки религиозных культов и ритуальных обрядов должником, профессиональных занятий, если они являются единственным источником дохода;
- топливо, необходимое для приготовления ежедневной пищи и отопления жилого помещения;
- вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение устойчивых ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью;
- призы, награды, почесные и памятные знаки.
Что касается автомобиля, то его тоже не смогут конфисковать, если автомобиль у вас один. Однако права на вождение авто могут "заморозить".
Процедура такова: работники ТЦК обращаются в полицию и лицо объявляют в розыск; если полиция не находит уклониста, то через 5 дней ТЦК присылают ему официальное письмо с требованием выполнить правила военного учета.
В случае игнорирования такого письма через 10 дней ТЦК вправе подать в суд прошение об ограничении прав на управление транспортным средством. Решением суда права на управление транспортным средством такого лица приостанавливаются.
Следующая стадия – арест
Если не был плачен штраф за неявку в ТЦК, а военнообязанного подали в розыск и арестовали все его счета, следующая стадия — арест.
Согласно действующему закону о мобилизации, если после 16 июля оказалось, что нарушитель до сих пор не пришел в ТЦК, но получал штрафы и не платил их, во время встречи его может задержать полиция и доставить в ТЦК.
Уголовную ответственность уклоняющийся от мобилизации тоже может получить, но в двух случаях:
- в случае систематического уклонения;
- если он прошел ВЛК, был признан годным, но отказался исполнять обязанность.
Тогда в отношении его может быть возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", наказание по нему может быть на срок от 3 до 5 лет, в зависимости от статьи и тяжести преступления.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Кабмин разрешил бронирование для еще одной категории предприятий. Теперь отсрочка от мобилизации предоставляется сотрудникам определенных предприятий и организаций, являющихся сертифицированными операторами противоминной деятельности.