Безпольотна зона: чого Київ хоче від партнерів і як це вплине на відключення світла

Ця ідея насправді не нова

Київ продовжує наполягати на необхідності хоча б часткового закриття неба над Україною. Йдеться про створення безпольотної зони на заході країни.

Це дало б можливість Україні розмістити у безпечній зоні енергетичну інфраструктуру та промисловість. До того ж від російських обстрілів було б захищене цивільне населення, пише Kyiv Post.

"Київ хоче створити безпечний простір на заході України, де промисловість, енергетична інфраструктура та цивільне населення можуть бути захищені від російських ударів. Це прохання було відображено кількома українськими цивільними та військовими чиновниками, які говорили з AFP у Києві під час поїздки, організованої минулого тижня Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI) та місцевим аналітичним центром New Europe Center", ― пише видання.

Українська сторона місяцями працювала над отриманням потрібної допомоги від Заходу. Її вдалось отримати, хоч і з запізненням.

Серед останніх перемог видання називає передачу Україні системи ЗРК Patriot від Румунії та пріоритет у покупках ракет для цього комплексу. США на 16 місяців зроблять продажі Києву пріоритетними. Це дозволить поповнити запаси зенітних ракет.

Kyiv Post зазначає, що час грає не на користь України. Росія щотижня поглиблює енергетичну кризу, знищуючи та пошкоджуючи об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, РФ вдалось вдарити по газовому об’єкту, який знаходиться у 3 км під землею.

Зазначимо, що вже неодноразово звучала ідея про закриття неба протиповітряною обороною НАТО. Йдеться про створення "зони безпеки". Західні області України можна закрити, поставивши системи ППО Альянсу поблизу його східного кордону. Тоді вони зможуть перехопити російські дрони-камікадзе та ракети, спрямовані на захід України.

Через щоденні обстріли українці стикаються з відключеннями світла. Поки що електрику вимикають почергово за графіком. Взимку ситуація буде гіршою, зазначає анонімний співрозмовник видання. Якщо вдасться захистити енергетичні об’єкти, то можна уникнути апокаліптичного сценарію.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що в Україні виникла енергетична дилема. Деталі розповів генеральний директор Укренерго Володимир Кудрицький.

Тому населенню варто потурбуватись про енергонезалежність. Для цього варто підібрати зарядну станцію, яка задовольнить потреби родини.

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