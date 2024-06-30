Зеленський розповів, хто формує запит на мобілізацію та чому в Україні не буде методу лотереї

Україна бореться за виживання

Запит на необхідну кількість мобілізованих військовослужбовців формує військове керівництво України. Нині процес мобілізації триває чітко за цим планом.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю з колумністкою видання "The Philadelphia Inquirer" Труді Рубін. За словами очільника держави, він особисто бачив цей план і необхідні цифри.

"Запит формує керівництво Збройних Сил України. Ми можемо давати зброю, одяг, сучасні технології. Я повинен знаходити гроші на це виробництво максимально. Заохочувати партнерів на це, але тактичні дії, скільки потрібно на фронті людей це потрібно, щоби формулювало завжди військове керівництво", — мовив Зеленський.

"Військове керівництво сформулювало цифри, я їх бачив, і сьогодні вони йдуть за цим планом", — додав очільник держави.

Водночас, на думку Зеленського, мобілізація у вигляді так званої лотереї, як це було в Штатах, зокрема, у часи Другої світової війни, не підходить Україні.

"Я вважаю, що це не дуже етично до тих, хто на фронті вже і не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. Розумієте, коли ця лотерейна історія була в Сполучених Штатах… це була війна не на вашій території й не за існування Сполучених Штатів Америки. Це не екзистенційний виклик. Це інші речі. Україна бореться за виживання. І там, де стоїть вижити і лотерея, у мене немає знаку рівно", — мовив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Володимир Зеленський розповів, як можуть початись переговори з Росією. Зокрема, Україну влаштує модель, в якій переговори з РФ вестимуться через посередників.