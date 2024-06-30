Ця модель вже спрацювала: Зеленський розповів, як можуть початись переговори з Росією

Президент нагадав про зерновий коридор

Україну влаштує модель, в якій переговори з Росією вестимуться через посередників. Вона вперше була застосована на прикладі зернового коридору.

Про це в інтерв'ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, свого часу ця модель спрацювала.

"Україна може знайти модель, у якій згідно з відповідними документами, кроками та модальностями можна знаходити рішення. Така модель була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з блокуючою рукою Росії, а з Організацією Об'єднаних Націй, а також з Туреччиною", — підкреслив глава держави..

Він нагадав, тоді сторони взяли на себе відповідальність домовлятись з Україною у тристоронній угоді, а потім підписувати з російською стороною відповідну угоду. За словами Зеленського, таким чином ця модель спрацювала.

"Дві дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина, підписані з Україною та окремо підписані з представниками Росії. Це спрацювало. Достатньо довго працював цей зерновий коридор", — зазначив президент.

За його словами, така модель може такою бути використана і в питанні територіальної цілісності України, в енергетиці та вільному судноплавстві. Президент наголосив, що країни з різних континентів можуть підготувати певний документ, який у разі погодження України, може розглядатися і з російською стороною.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що мирний план за всіма аспектами "формули миру" буде готовий до кінця 2024 року. Нині Україна працює над трьома пріоритетними складниками цього плану: енергетика, продовольча безпека та обміни полоненими.