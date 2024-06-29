Жінки можуть отримати серйозний штраф: що потрібно знати про мобілізацію у липні
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Жінкам нагадали про правила мобілізації у липні
В Україні мобілізація у липні продовжиться разом із військовим становищем. Водночас до 16 липня військовозобов’язані чоловіки та жінки зобов’язані оновити дані до ТЦК. Інакше їм загрожує серйозний штраф.
Мобілізація жінок з 1 липня, як і раніше, залишається добровільною і без їхнього бажання призвати до армії жінок не можуть. Але жінки-медики мають обов’язок стати на військовий облік до 16 липня. Інші дівчата можуть стати на облік за своїм бажанням.
Якщо медпрацівниці цього не зроблять, то їм на рівні з чоловіками загрожує штраф за порушення правил військового обліку в сумі від 17 000 до 25 500 гривень. Після взяття на облік військовозобов’язані жінки отримають у ТЦК приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть влаштуватися на офіційну роботу.
До військовозобов’язаних належать жінки наступних спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров’я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміології.
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