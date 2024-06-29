Жінки можуть отримати серйозний штраф: що потрібно знати про мобілізацію у липні

Жінкам нагадали про правила мобілізації у липні

В Україні мобілізація у липні продовжиться разом із військовим становищем. Водночас до 16 липня військовозобов’язані чоловіки та жінки зобов’язані оновити дані до ТЦК. Інакше їм загрожує серйозний штраф.

Мобілізація жінок з 1 липня, як і раніше, залишається добровільною і без їхнього бажання призвати до армії жінок не можуть. Але жінки-медики мають обов’язок стати на військовий облік до 16 липня. Інші дівчата можуть стати на облік за своїм бажанням.

Якщо медпрацівниці цього не зроблять, то їм на рівні з чоловіками загрожує штраф за порушення правил військового обліку в сумі від 17 000 до 25 500 гривень. Після взяття на облік військовозобов’язані жінки отримають у ТЦК приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть влаштуватися на офіційну роботу.

До військовозобов’язаних належать жінки наступних спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміології.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи зберігається право на відстрочку за студентом, якого відрахували. Адвокат докладно пояснив.