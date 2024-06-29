Рус

Жінки можуть отримати серйозний штраф: що потрібно знати про мобілізацію у липні

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мобілізація в Україні Новина оновлена 29 червня 2024, 14:22
Мобілізація в Україні. Фото Колаж

Жінкам нагадали про правила мобілізації у липні

В Україні мобілізація у липні продовжиться разом із військовим становищем. Водночас до 16 липня військовозобов’язані чоловіки та жінки зобов’язані оновити дані до ТЦК. Інакше їм загрожує серйозний штраф.

Мобілізація жінок з 1 липня, як і раніше, залишається добровільною і без їхнього бажання призвати до армії жінок не можуть. Але жінки-медики мають обов’язок стати на військовий облік до 16 липня. Інші дівчата можуть стати на облік за своїм бажанням.

Якщо медпрацівниці цього не зроблять, то їм на рівні з чоловіками загрожує штраф за порушення правил військового обліку в сумі від 17 000 до 25 500 гривень. Після взяття на облік військовозобов’язані жінки отримають у ТЦК приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть влаштуватися на офіційну роботу.

До військовозобов’язаних належать жінки наступних спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров’я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміології.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи зберігається право на відстрочку за студентом, якого відрахували. Адвокат докладно пояснив.

Теги:
#Жінки #Медики #Мобілізація