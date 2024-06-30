Зеленский рассказал, кто формирует запрос на мобилизацию и почему в Украине не будет метода лотереи

Украина борется за свое выживание

Запрос на необходимое количество мобилизованных военнослужащих формирует военное руководство. В настоящее время процесс мобилизации идет четко по этому плану.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью с колумнисткой издания "The Philadelphia Inquirer" Труди Рубин. По словам главы государства, он лично видел этот план и необходимые цифры.

"Запрос формирует руководство Вооруженных Сил Украины. Мы можем давать оружие, одежду, современные технологии. Я должен находить деньги на это производство максимально. Поощрять партнеров на это, но тактические действия, сколько нужно на фронте людей, это нужно, чтобы формулировало всегда военное руководство" , — сказал Зеленский.

"Военное руководство сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они идут по этому плану", — добавил глава государства.

В то же время, по мнению Зеленского, мобилизация в виде так называемой лотереи, как это было в Штатах, в частности во времена Второй мировой войны, не подходит Украине.

"Я считаю, что это не очень этично по отношению к тем, кто на фронте уже и не очень справедливо, если честно, для всех. Понимаете, когда эта лотерейная история была в Соединенных Штатах… это была война не на вашей территории и не за существование Соединенных Штатов Америки. Это не экзистенциальный вызов. Это другие вещи. Украина борется за выживание. И там, где стоит выжить и лотерея, у меня нет знака ровно", — сказал президент.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Владимир Зеленский рассказал, как могут начаться переговоры с Россией. В частности, Украину устроит модель, в которой переговоры с РФ будут вестись через посредников.