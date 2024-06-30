"Пора розпочинати переговори": ексгенсек НАТО оцінив готовність України стати частиною Альянсу

Україна не зможе стати членом НАТО за день, але процес вступу вже настав час починати

Україна вже відповідає вимогам для вступу до НАТО. Проте з її ухваленням до Альянсу все не так просто.

Про це розповів колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв’ю N-TV. За його словами, приєднання не відбудеться в один момент, проте процес необхідно розпочинати вже незабаром.

Він вважає, що знадобиться якийсь час, щоб зрозуміти, які саме умови ще треба виконати перед вступом, тому обговорення варто було б розпочати вже після проведення Саміту НАТО у Вашингтоні, який проходитиме з 9 по 11 липня.

"Сьогодні Україна, мабуть, найпідготовленіша до війни країна в Європі. Воно (приєднання, — ред) могло б послужити оплотом проти агресивної Росії. Приняття України в НАТО створить нову архітектуру безпеки в Європі і прокладе шлях до міцнішого і стійкішого миру на європейському континенті", — сказав він.

При цьому Расмуссен не згоден із заявами про те, що Україну не можна запрошувати до НАТО, поки триває війна. Він зазначає, що це дуже небезпечний аргумент, який дає російському диктатору Володимиру Путіну стимул затягувати вторгнення.

"Тому я пропоную надіслати запрошення. Як я вже сказав, це не означає, що ви станете членом відразу. Але це запустить процес — тоді і подивимося, коли будуть виконані умови", — сказав він.

Ексгенсек Альянсу наголошує, що прийняття країни, яка воює, в НАТО, це питання непросте, але здійсненне, а от конкретні умови необхідно обговорювати за "зачиненими дверима" і не виносити їх у публічний простір.

Як повідомлялося раніше, на саміті НАТО у Вашингтоні Україну не запросять до Альянсу. Проте Києву буде запропоновано створити нову місію зі штаб-квартирою у Німеччині, яка координуватиме надання різнобічної допомоги у довгостроковій перспективі.