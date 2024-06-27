Замість запрошення до НАТО: в Альянсі вигадали, що запропонувати Україні

У НАТО хочуть покращити процес надання допомоги Україні

На саміті НАТО у Вашингтоні Україні не запросять до Альянсу. Проте Києву буде запропоновано створити нову місію зі штаб-квартирою у Німеччині, яка координуватиме надання різносторонньої допомоги в довгостроковій перспективі.

Про це пише The New York Times з посиланням на посадовців НАТО та американських чиновників, які говорили з журналістами видання на умовах анонімності. За словами співрозмовників, це має стати потужним сигналом прихильности Альянсу, як для Києва, так і для Москви, яка сподівається, що Захід втомився підтримувати Україну. Також зазначається, що нова місія буде проголошена "мостом" до можливого членства України.

Нова місія буде мати назву NSATU (Допомога у сфері безпеки та навчання для України. — Ред.). Вона працюватиме над тим, щоб зменшити дублювання та ускладнення, пов’язані з різними видами озброєнь, які надсилаються в Україну.

Нова структура має об’єднати під егідою НАТО діяльність нинішньої "коаліції можливостей" країн, які надають різні аспекти військової допомоги Україні, такі як протиповітряна оборона, артилерія, винищувачі F-16, озброєння та навчання військових. Крім того, місія координуватиме підготовку українського військового персоналу в країнах-союзниках і довгострокові двосторонні угоди з безпеки, які були підписані з Україною низкою держав.

Зазначається, що ця місія діятиме під егідою НАТО, а тому зможе функціонувати навіть у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Нову структуру очолюватиме тризірковий генерал, який підпорядковується вищому генералу НАТО та США в Європі Крістоферу Каволі.

За словами представників США та НАТО, адміністрація президента Джо Байдена та посадовці Альянсу висунули цю ідею як спосіб надати Києву щось істотне на саміті. Хоча вони й стверджують, що час для вступу України до військово-політичного блоку ще "не настав". За словами чиновників, усі країни НАТО згодні на створення місії, і про це буде оголошено на зустрічі у верхах.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні з 9 по 11 липня. Він присвячений до 75-річчя створення Альянсу.

Нагадаємо, НАТО планує посилити довгострокові зобов'язання перед Україною. В рамках посилення Альянс планує створити посаду "старшого цивільного представника" з питань України.