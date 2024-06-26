"Потрібно розуміти...": експерт оцінив перспективи призначення нового генсека НАТО для України

Деякі країни перешкоджали на шляху Рютте до крісла генсека НАТО

У середу, 26 червня, НАТО планує ухвалити офіційне рішення щодо кандидатури нового генерального секретаря — ймовірно, ним стане прем’єр Нідерландів Марк Рютте. Директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга оцінив, що нове призначення може принести Україні.

В ефірі "Вечір.LIVE" він зазначив, що українцям хотілося б "ну дуже рішучої позиції" від генсека НАТО. Однак він секретар і озвучує узгоджену позицію. Доктор соціологічних наук нагадав, що в НАТО є різні течії, включно з антиукраїнськими, що ускладнює процес прийняття рішень на користь України:

"Угорщина — у них своя гра, в Словаччині також не все гладко. Тому ми можемо очікувати від цього призначення найкращого для себе висновку, але потрібно розуміти, що в нинішніх умовах це – не найгірший варіант", — зазначив Олександр Шульга.

Нагадаємо, у західних ЗМІ з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, найімовірніше, стане новим генеральним секретарем НАТО. Єдиний конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс найближчим часом зніме свою кандидатуру. Офіційне оголошення про наступника Єнса Столтенберга може відбутися вже 26 червня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Рютте показав себе як політик, рішуче налаштований на підтримку України. Після повномасштабного вторгнення РФ Амстердам став надійним партнером Києва. Нідерланди входять до топ-5 країн Європи за обсягами військової допомоги в Україні.