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На більшість чоловіків чекають зміни: кого можуть мобілізувати з 1 липня

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Мобілізація в Україні Новина оновлена 01 липня 2024, 07:30
Мобілізація в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Є та категорія людей, які мають право на відстрочку

З початку липня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Від 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. "Телеграф" розповість, кого можуть призвати на військову службу, а також, хто може не отримати відстрочку.

Варто зазначити, що граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку.

Кому не надається відстрочка від мобілізації 2024 року:

  • студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту,
  • особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони,
  • особи, які мають статус "обмежено придатний",
  • чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими.

Так, мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:

  • чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;
  • чоловіки віком від 27 (від 25 років згідно з новим законом) до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть:

  • жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;
  • призовники віком від 18 до 27 років (від 25 років згідно з новим законом), які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;
  • люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:

  • особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців),
  • особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням),
  • батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів,
  • батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю,
  • батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років,
  • батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи,
  • батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу,
  • матері-одиначки та батьки-одинаки,
  • вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки,
  • опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду),
  • особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка),
  • онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук),
  • військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України,
  • усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, хто формує запит на мобілізацію та чому в Україні не буде методу лотереї

Теги:
#Мобілізація #Українці #ТЦК