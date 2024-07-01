На більшість чоловіків чекають зміни: кого можуть мобілізувати з 1 липня

Є та категорія людей, які мають право на відстрочку

З початку липня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.

Від 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. "Телеграф" розповість, кого можуть призвати на військову службу, а також, хто може не отримати відстрочку.

Варто зазначити, що граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку.

Кому не надається відстрочка від мобілізації 2024 року:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту,

особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони,

особи, які мають статус "обмежено придатний",

чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими.

Так, мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 (від 25 років згідно з новим законом) до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть:

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;

призовники віком від 18 до 27 років (від 25 років згідно з новим законом), які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців),

особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням),

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів,

батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю,

батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років,

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи,

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу,

матері-одиначки та батьки-одинаки,

вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки,

опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду),

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка),

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук),

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України,

усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, хто формує запит на мобілізацію та чому в Україні не буде методу лотереї