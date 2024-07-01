На більшість чоловіків чекають зміни: кого можуть мобілізувати з 1 липня
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Є та категорія людей, які мають право на відстрочку
З початку липня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров’я та не мають інших підстав для відтермінування служби.
Від 1 липня 2024 року змінюються правила, за якими військовозобов'язаним чоловікам надається відстрочка від мобілізації. "Телеграф" розповість, кого можуть призвати на військову службу, а також, хто може не отримати відстрочку.
Варто зазначити, що граничний вік для мобілізації залишився незмінним та не застосовується до чоловіків, які досягли 60-річного віку.
Кому не надається відстрочка від мобілізації 2024 року:
- студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу, третю вищу освіту,
- особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони,
- особи, які мають статус "обмежено придатний",
- чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими.
Так, мобілізації можуть підлягати такі групи військовозобов'язаних:
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;
- чоловіки віком від 27 (від 25 років згідно з новим законом) до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;
Добровільно прийняти рішення щодо вступу на військову службу можуть:
- жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;
- призовники віком від 18 до 27 років (від 25 років згідно з новим законом), які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;
- люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.
Згідно з ним, право на відстрочку мають такі категорії громадян:
- особи з інвалідністю всіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію за 6-12 місяців),
- особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням),
- батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів,
- батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю,
- батьки – усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років,
- батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи,
- батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу,
- матері-одиначки та батьки-одинаки,
- вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки,
- опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду),
- особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка),
- онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук),
- військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України,
- усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років.
Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, хто формує запит на мобілізацію та чому в Україні не буде методу лотереї