Большинство мужчин ждут изменения: кого могут мобилизовать с 1 июля

Есть и та категория людей, которые имеют право на отсрочку

С начала июля по-прежнему получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы.

С 1 июля 2024 года изменяются правила, по которым военнообязанным мужчинам предоставляется отсрочка от мобилизации. "Телеграф" расскажет, кого могут призвать на военную службу, а также, кто может не получить отсрочку.

Следует отметить, что предельный возраст для мобилизации остался неизменным и не применяется к мужчинам, достигшим 60-летнего возраста.

Кому не предоставляется отсрочка от мобилизации 2024 года:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, получающие второе, третье высшее образование,

лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны,

лица, имеющие статус "ограниченно пригодный",

мужчины, которые во время повторной ВВК были признаны здоровыми.

Так, мобилизации могут подлежать следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 (от 25 лет согласно новому закону) до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (в течение девяти месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года и получить статус "пригодные" или "непригодные" ") по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу могут:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет (от 25 лет согласно новому закону), ранее не участвовавшие в исполнении срочной службы – на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также получившие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Согласно ему, право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию за 6-12 месяцев),

лица, находившиеся в плену (но они могут служить в Силах обороны по собственному желанию),

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам,

родители, названные родители и опекуны ребенка с инвалидностью,

родители – усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу,

матери-одиночки и родители-одиночки,

ученые и учителя, преподаватели, работающие по меньшей мере на 0,75 ставки,

опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда),

лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособной супруги (супруга),

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук),

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины,

усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, кто формирует запрос на мобилизацию и почему в Украине не будет метода лотереи