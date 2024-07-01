"Завтра будуть займатися рекетом та бандитизмом": у Раді розкритикували ТЦК за жорстку мобілізацію

Нардеп каже, що особисто стикався з такими випадками

Практика, коли люди у військовій формі без розпізнавальних знаків на вулицях проводять примусову мобілізацію, є неприпустимою. З цим треба жорстко боротися.

Про це в ефірі Новини.LIVE розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко. За словами нардепа, його кілька раз зупиняли люди у військовій формі.

"Мене особисто свого часу теж декілька раз зупиняли незрозумілі для мене люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків. Вели себе, погрожуючи. Я завжди заради цього викликав наряд поліції, я завжди викликав керівника. Для мене особисто неприпустимо, коли відбуваються такі дії. Коли люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків на вулиці займаються звичайним бандитизмом", — зазначив Федієнко.

Нардеп вважає, що сьогодні такі люди виконують начебто примусову мобілізацію, а завтра або після закінчення війни — "будуть займатися рекетом та бандитизмом". На думку Федієнка, це неприпустимо, і з таким треба жорстоко боротися. Він підкреслив, що таких людей треба карати згідно з кримінальним законодавством.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Шацьку Волинської області військовозобов'язаний громадянин здійснив напад на офіцера групи оповіщення Четвертого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Інцидент стався в магазині під час перевірки військово-облікових документів.