Тотальна мобілізація: виробник легендарного туалетного паперу може зупинити роботу

Є працівники, яких замінити жінками неможливо

Київський картонно-паперовий комбінат прогнозує можливе призупинення роботи у разі тотальної мобілізації. Деяких фахівців-чоловіків важко замінити жінками.

Це може призвести не лише до дефіциту продукції для споживачів, а й до серйозних проблем для всієї Обухівської громади. Про це розповіли в пресслужбі ККПК, передає "Інтерфакс-Україна".

Наразі у лавах ЗСУ перебуває кожен десятий співробітник комбінату. Завдяки програмам професійного навчання, на ККПК вже з'явилися жінки-водійки навантажувачів та інші працівниці, які раніше вважалися "чоловічими" професіями.

У пресслужбі зазначають, що є такі працівники, яких замінити неможливо. Наприклад, для того, щоб стати машиністом папероробної або карторобної машини, потрібні роки навчання та досвіду роботи. Крім того, виробництво паперу пов'язане з небезпечними умовами праці, тому воно потребує фізично витривалих людей.

Робота потребує досвідчених працівників

"На підприємстві є й професії, де, за вимогами охорони праці, можуть працювати лише чоловіки. Тому варіант заміни їх жінками неможливий. Якщо таких співробітників мобілізують, зупиниться виробництво", – припускають на комбінаті.

На підприємстві прогнозують, що у разі зупинки ККПК споживачі залишаться без туалетного паперу, а великі виробники товарів без картонної тари. Також це може негативно вплинути на життя Обухівської громади.

"До складу Обухівської міської територіальної громади входить 25 населених пунктів: 24 села та місто Обухів. Із 50 тис. осіб населення понад 2 тис. працює на Київському КПК, і у 2023 році третину кошторису громади становили податки ККПК. Тому призупинення діяльності комбінату загрожує важкими наслідками", — цитують у пресслужбі секретаря Обухівської міськради Ларису Іллєнко.

Комбінат є одним із найбільших платників податків до бюджету громади, що робить значний внесок у її соціально-економічний розвиток. Зокрема, завдяки комбінату працюють теплопостачання та очищення стоків у 20 тисячах будинків.

Через посилену мобілізацію ККПК зіткнувся з серйозними викликами.

"Відповідь на питання, чи зможе підприємство зберегти свою стабільність і надалі залишається відкритою. Чи зможемо подолати кадровий голод і продовжувати роботу, покаже час", – резюмують у пресслужбі підприємства.

Раніше "Телеграф" писав, що у київському метрополітені виник дефіцит машиністів через посилення мобілізації. Це призвело до скорочення кількості поїздів на лініях.