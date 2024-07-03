Письмами, но не простыми: в Житомире власть меняет подход к мобилизации, действуют совместно с ТЦК

Нарушение правил военного учета карается штрафом

Повестки по почте, а именно заказным письмом по месту регистрации военнообязанного. К таким мерам мобилизации планируют прибегнуть в Житомире.

Об этом в комментарии журналистам заявил заместитель городского головы Житомира Олег Смаль. По его словам, практиковать новшества начнут уже с 4 июля.

"ТЦК формируют список, присылают нам повестки, вернее передают нам повестки, а мы присылаем заказным письмом военнообязанным лицам", — сказал Смаль.

Повестку будут отправлять по месту регистрации военнообязанного. В нем будет указан срок, за который лицо должно обратиться в ТЦК и СП.

"Если после этого военнообязанный отказался от вручения рекомендательного письма и не явился в ТЦК, будет уведомлена полиция. Полиция будет осуществлять розыск такого лица и будет доставлять его в Центр комплектования", — заявил заместитель председателя Житомира.

После этого лицу грозит штраф от 17 до 25 тыс. гривен, а также направление на ВЛК, чтобы выяснить, пригоден ли человек к военной службе.

Сейчас в городском совете Житомира уже есть 212 повесток, ожидающих отправки. По словам Смаля, это количество будет только увеличиваться.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, в каких случаях ТЦК подают на розыск и как выяснить, не разыскивают ли вас.