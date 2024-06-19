"Де санітари?": Безугла обурила українців своєю поведінкою у Раді, в мережі вже відреагували (відео)

Користувачі мережі поведінки депутатки не оцінили

У середу, 19 червня, в мережі з’явилося кілька відео, на яких народна депутатка Мар’яна Безугла, добре відома українцям своїм вмінням потрапляти у різноманітні скандали, демонструє яскраве порушення норм дисципліни та елементарної депутатської етики. Дата запису не відома.

Відео запостили в пабліку "Відсіч". На них нардепка Безугла, вочевидь спеціально, кілька разів влазить у кадр оператора, який в цей момент знімає виступ з трибуни інших нардепів.

Такі веселощі, під час засідань Верховної Ради, не оцінили користувачі мережі. Українці обурені поведінкою депутатки.

Першим відео, на якому Безугла заскакує в кадр під час виступу своєї колеги Софії Фединої, поділилася на своїй сторінці у Фейсбук інші народна депутатка Ірина Геращенко. Підписала коротко: атмосфера у ВР.

"Весело у вас там", — написав один з користувачів під відео.

"Сумно", — коротко відповіла йому Ірина Геращенко.

Інші користувачі теж не оцінили вчинку Безуглої. Всі коментатори обурені вчинком нардепки та натякають на різні діагнози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що нардепка Безугла наїхала на українців за фото з пасками, в мережі їй одразу відповіли.