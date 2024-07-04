На Безуглую пожалуются в ДБР ее коллеги из комитета обороны: нардепка уже ответила

Выразила сомнения в ценностях членов комитета

Народный депутат и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, которая на днях подала в ДБР заявление на главкома Сырского, назвала своих коллег "защитниками генералов" и выразила сомнения в их ценностях. Дело в том, что один из членов оборонного комитета, а именно Федор Вениславский, изъявил желание подать на Безуглую обращение в ГБР, и в комитете Рады его поддержали.

По словам Безуглой, это не что иное, как гонения на нее "в угоду генералитету". Соответствующее сообщение народная избранница сделала в своем Facebook.

"Защитники генералов или все, что нужно знать о ценностях комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Член Комитета Вениславский хочет подать на меня обращение в ГБР, члены комитета поддержали изменения в повестку дня заседания", — написала Безуглая.

"20 народных депутатов в Комитете. Никакого заявления Комитета о Содоле, о фронте, о ТЦК и СП, о коррупции в ОПК, о Минобороны. Разве что за Марьяной в угоду генералитету гоняться", — заявила депутат.

На момент публикации новости Федор Вениславский никак не прокомментировал обвинения Марьяны Безуглой.

Конфликты Безуглой с генералами

К слову, конфликты между Безуглой и генералами начались гораздо раньше. Еще в ноябре 2023 года она заявляла, что тогдашний Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный должен уйти в отставку, потому что у него якобы нет четкого плана на 2024 год.

Уже в июне нардеп наехала на руководителя ОСГВ "Хортица", генерала Юрия Содоля. Безуглая обвинила его в прорыве российской армии возле Торецка. К слову, Содоля вскоре уволили.

30 июня Безуглая заявила, что написала заявление в ДБР на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Парламентарий обвинила главкома в препятствовании деятельности народного депутата.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Раде ответили Безуглой на ее критику в адрес Сырского. Там призвали всех недовольных и военных экспертов вступать в ВСУ и показать, как надо.