Чиновники отрицают, что прикрывались сиротами, чтобы уехать из Украины: что сказали в свою защиту

В КГГА заявили, что в начале полномасштабной войны никто не знал, как правильно эвакуировать детей

В Киевской городской государственной администрации отреагировали на заявления Дмитрия Лубенца о том, что их чиновники в начале полномасштабной войны сбежали из Украины, прикрываясь детьми-сиротами. Информацию омбудсмена по правам человека назвали непроверенной и заявили, что она основывается на предположениях и без конкретных фактов.

Об этом сказано в сообщении КГГА, которое опубликовали 4 июля. Там же рассказали, как устроилась судьба эвакуированных детей.

По информации службы по делам детей и семьи, в начале марта 2022 года не было порядков и механизмов эвакуации детей. А от органов государственной власти не поступало никаких указаний и рекомендаций на этот счет. Поэтому власти Киева самостоятельно приняли решение эвакуировать детей, в частности воспитанников центров социально-психологической реабилитации. Всего было вывезено в безопасные условия около 1500 детей-сирот.

"В составе эвакуационной группы из центров социально-психологической реабилитации детей Киева выехали в Германию 67 детей, продолжают находиться в эвакуации 30. Остальные дети устроены в семейные формы воспитания. Местные власти без помощи какого-либо государственного органа после переговоров с Правительством Германии эвакуировали детей в город Вупперталь земли Северный Рейн – Вестфалия", — говорится в сообщении.

Также в КГГА добавили, что детей-сирот нельзя было эвакуировать без профессионального сопровождения. Поэтому была сформирована группа сопровождающих, у которых был опыт работы в детских коллективах и есть навыки сопровождения группы детей.

"Вопрос содержания и воспитания детей в Германии находился и продолжает находиться на личном контроле мэра города Вупперталь и Киевского городского головы", — добавили в КГГА.

Напомним, что Дмитрий Лубинец заявил, что киевские чиновники смогли переправить за границу своих военнообязанных родственников, прикрываясь заботой о сиротах. Сотрудники Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека случайно выяснили этот факт, когда проводили мониторинг зарубежных заведений, где находятся украинские дети.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве девушка наживалась на детях-сиротах. Аферистка обманула больше десятка людей и может оказаться за решеткой на срок до трех лет.