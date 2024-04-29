Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей РФ та необхідність їх якнайскорішого повернення додому — Олена Кондратюк

В Молдові обговорили низку важливих питань

Найближчим часом Молдова розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їх якнайскорішого повернення додому. Це було одним з ключових питань під час офіційного візиту до країни заступниці голови Верховної Ради України Олени Кондратюк.

Про це повідомляється на офіційному вебпорталі парламенту України. Зазначається, що Кондратюк особисто звернулася до Спікера Парламенту Молдови з проханням розглянути резолюцію.

"Ми обов'язково зробимо це. Підготуємо та розглянемо таку резолюцію на захист українських дітей", — запевнив колегу Ігор Гросу.

Повідомляється також про те, що Кондратюк подякувала Молдові за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і наголосила на важливості й надалі продовжувати цю діяльність. Крім того, віцеспікерка, від імені України, запросила Молдову взяти участь у Міжнародному саміті миру, що відбудеться цього червня у Швейцарії.

"Безпека, стабільність і незмінність європейського курсу сусідньої Молдови є надзвичайно важливою для України, бо це також і наша безпека", — підкреслила Олена Кондратюк.

Також на зустрічі обговорили й те, що Україна та Молдова мають багато спільних викликів і спільний шлях до ЄС, який пройдуть разом, співпрацюючи на всіх рівнях, зокрема і у питаннях адаптації законодавства. Зокрема, Кондратюк наголосила на тому, що Україна робить усе можливе, щоб якнайскоріше розпочати безпосередні переговори про вступ до ЄС.

Спікер Парламенту Молдови Ігор Гросу, зі свого боку, наголосив, що на всіх міжнародних зустрічах просить допомогти Україні, бо це також і допомога Молдові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що по всій Росії створено табори для перевиховання маленьких українців, а частину дітей спрямовують на усиновлення росіянами.