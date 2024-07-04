ПриватБанк продасть безнадійні кредити: адвокати розповіли, якими будуть наслідки для боржників

З портфелю для продажу виключені кредити військовослужбовців

До кінця 2024 року ПриватБанк, який можуть приватизувати після перемоги у війні, продасть право на вимогу безнадійних кредитів фізичних осіб. Портфель, який заплановано на продаж, містить споживчі кредити минулих років.

Загальна сума заборгованості по портфелю карткових кредитів становить 4,8 мільярда гривень. Інформація про це з’явилася на офіційному сайті банку.

"Для забезпечення максимально чесних та прозорих умов продажу, ПриватБанк продовжить реалізацію прав вимог за картковими кредитами фізичних осіб через електронний аукціон OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України). Наразі ПриватБанк оновлює Правила торгів, щоб залучити ширше коло потенційних гравців ринку", — йдеться у повідомленні.

Водночас, у правлінні ПриватБанку підкреслили, що з портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані (за інформацією, яка наявна в банку.)

Розміщення інформаційного оголошення про проведення електронних торгів заплановано на серпень 2024 року, про умови та час їх проведення буде повідомлено додатково, додали у ПриватБанку.

Проблемний кредит: що робити

Проблемним кредит стає в той момент, коли банком прослідковується систематичне невнесення особою грошових коштів для погашення кредиту. Позичальник/боржник сплатив не всю суму, прострочив у часі з виплатами, перестав вносити гроші взагалі тоді банк починає зазнавати збитків, через дії/бездіяльність позичальника, йдеться на сайті адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

"Випадки, коли банк продав кредит колекторам, надалі поступається своїми правами сторонній організації, зараз не рідкість. Зрозуміло, це викликає здивування у багатьох позичальників… За законом, банк зобов’язаний повідомити листа боржника про те, що його борг проданий третій стороні", — кажуть юристи.

"Проте, найчастіше, це не робиться, і надалі ні банк, ні організація, що купила борг, відповідальності за це не несуть. Про те, що ваш борг продано, ви найімовірніше дізнаєтеся з телефонного дзвінка представника колекторського агентства, або смс повідомлення".

Нічого страшного у зміні кредитора немає. І не варто цього лякатися, стверджують фахівці. Все, що вам потрібно зробити – це встановити правочинність вашого нового кредитора. Для цього він повинен надати відповідний договір переуступки права вимоги вашого боргу, тобто документально підтвердити той факт, що він ваш новий кредитор, зазначають в агенції "Головко Дмитро та Партнери".

"Додатково до договору він має додати офіційне повідомлення. Від старого кредитора теж потрібно отримати письмове підтвердження, що ваш борг продано. Надалі розв'язувати питання з новим кредитором можна так само як і з попереднім, і навіть … простіше і вигідніше", — запевняють юристи.

Звісно, налаштований на результат кредитор може почати тиснути морально, доводити до сліз та розпачу у спробі стягнути з вас гроші, проте розумний кредитор вступить з вами у діалог для пошуку оптимального рішення.

"У будь-якому випадку завжди дійте лише в рамках правового поля – зустрічі, переговори, офіційні листи, суд тощо. Поводьтеся впевнено і будьте юридично грамотними", — підкреслюють юристи та зауважують, що завжди можна звернутися до юридичної компанії, де вам допоможуть розв'язати будь-яке питання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як розв’язати проблему з кредитом, за який ви через певні обставини не в змозі вчасно вносити платежі.