ПриватБанк продаст безнадежные кредиты: адвокаты рассказали, какими будут последствия для должников

Из портфеля для продажи исключены кредиты военнослужащих

До конца 2024 года ПриватБанк, который может быть приватизирован после победы в войне, продаст право на требование безнадежных кредитов физических лиц. Портфель, запланированный на продажу, содержит потребительские кредиты прошлых лет.

Общая сумма задолженности по портфелю кредитов составляет 4,8 миллиарда гривен. Информация об этом появилась на официальном сайте банка.

"Для обеспечения максимально честных и прозрачных условий продажи, ПриватБанк продолжит реализацию прав требований по карточным кредитам физических лиц через электронный аукцион OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины). В настоящее время ПриватБанк обновляет Правила торгов, чтобы привлечь более широкий круг потенциальных игроков рынка", — говорится в сообщении.

В то же время, в правлении ПриватБанка подчеркнули, что из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные (по имеющейся в банке информации).

Размещение информационного объявления о проведении электронных торгов запланировано на август 2024, об условиях и времени их проведения будет сообщено дополнительно, добавили в ПриватБанке.

Проблемный кредит: что делать

Проблемным кредит становится в тот момент, когда банк прослеживает систематическое невнесение лицом денежных средств для погашения кредита. Заемщик/должник оплатил не всю сумму, просрочил по времени с выплатами, перестал вносить деньги вообще тогда банк начинает нести убытки, из-за действий/бездействия заемщика, говорится на сайте адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

"Случаи, когда банк продал кредит коллекторам, в дальнейшем уступает свои права сторонней организации, сейчас не редкость. Разумеется, это вызывает удивление у многих заемщиков… По закону, банк обязан сообщить письмом должника о том, что его долг продан третьей стороне", – говорят юристы.

"Однако, чаще всего, это не делается, и в дальнейшем ни банк, ни купившая долг организация за это не несут ответственности. О том, что ваш долг продан, вы скорее всего узнаете из телефонного звонка представителя коллекторского агентства, или смс сообщения".

Ничего страшного в смене кредитора нет. И не стоит этого пугаться, утверждают специалисты. Все, что вам нужно сделать – это установить правомочность вашего нового кредитора. Для этого он должен предоставить соответствующий договор переуступки права требования вашего долга, то есть документально подтвердить тот факт, что он ваш новый кредитор, отмечают в агентстве "Головко Дмитрий и Партнеры".

"Вдобавок к договору он должен добавить официальное сообщение. От старого кредитора тоже нужно получить письменное подтверждение, что ваш долг продан. В дальнейшем решать вопросы с новым кредитором можно так же как и с предыдущим, и даже… проще и выгоднее", — уверяют юристы.

Конечно, настроенный на результат кредитор может начать давить морально, доводить до слез и отчаяния в попытке взыскать с вас деньги, но разумный кредитор вступит с вами в диалог для поиска оптимального решения.

"В любом случае всегда действуйте только в рамках правового поля – встречи, переговоры, официальные письма, суд и т.д. Ведите себя уверенно и будьте юридически грамотными", — подчеркивают юристы и отмечают, что всегда можно обратиться в юридическую компанию, где вам помогут решить любой вопрос.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как решить проблему с кредитом, за который вы в силу определенных обстоятельств не в состоянии вовремя вносить платежи.