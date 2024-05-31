Кредити під час війни – як вирішити проблему, якщо не можеш платити

Банкіри закликають реструктурувати борги за кредитами

В умовах війни ринок кредитування в Україні зазнав серйозних змін, наприклад, швидкі кредити тепер вважають за краще брати не в ломбардах, а в МФО. Водночас банки намагаються вирішити проблему з неплатоспроможними боржниками.

За словами директора з управління ризиками банку "Глобус" Олени Єрмолаєвої, для цього на початку війни використовували в основному два механізми — відстрочення платежів і реструктуризацію. Щоправда, останнім часом банки воліють останній.

Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну платежі за найбільш затребуваними іпотечними та автокредитами відстрочувалися щонайменше на 6 місяців, але вже з осені 2022 року банки від цього механізму відмовилися. Після цього основним способом уникнути невиплати кредитів для банківських установ та позичальників стала реструктуризація. І тут банк отримує гарантії повернення вже наявного боргу, а позичальник – можливість накопичувати заборгованість.

"Станом на травень 2024 року лише 2,6% від наданих до війни іпотечних кредитів та 8,5% автокредитів Глобус Банку прострочують платежі більш ніж на 90 днів. Навіть із цих кредитів за майже 30% кредитів здійснюються часткові платежі та підстави на те, Що позичальники-боржники найближчим часом увійдуть у звичні "графіки" або буде проведена реструктуризація кредитів", — зазначила банкірка.

У разі нездатності погасити кредит, позичальник отримує негативну кредитну історію, перспективи отримання нових кредитів у майбутньому зменшуються з кожним днем ​​прострочення. Борг же росте і рано чи пізно за ухвалою суду його майно виставляється на продаж, а залишок заборгованості щомісяця списується із заробітної плати. Очевидно, що у вирішенні проблеми непогашеного кредиту завжди зацікавлені обидві сторони – позичальник і кредитор.

За даними Олени Єрмолової, позичальнику можуть запропонувати реструктуризацію, якщо він хоча б частково обслуговує кредит і має можливість найближчими місяцями сплачувати відсотки, які нараховуватимуться після проведення реструктуризації.

У цьому випадку основними інструментами реструктуризації можуть бути:

продовження терміну кредиту та відповідно зменшення щомісячних платежів.

збільшення кредиту у сумі вже прострочених платежів.

встановлення канікул на сплату платежів за основним боргом протягом кількох місяців, коли позичальник сплачуватиме лише відсотки за кредитом.

в окремих випадках може розглядатись зменшення процентної ставки за кредитом на певний період.

Дані кроки приносять свої плоди, НБУ раніше заявив про зниження частки проблемних кредитів в активах вітчизняних банках.