"Нехай я буду зрадником": актор 95-го кварталу Ханумак втік з України до США, в мережі одразу відреагували

Як йому вдалося перетнути кордон, актор не розповів

Український актор Руслан Ханумак, який нещодавно розлучився з дружиною, втік до США. За його словами, до цього його змусила любов до сина.

Про свою втечу Ханумак відверто написав на своїй сторінці в Instagram. Допис закінчив відверто провокаційними словами.

"Багато місяців тебе не бачив. Щодня я проживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри. Підняти тебе над собою… Всупереч репутації. Всупереч роботі… Жодний клімат і пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та любов Мами не замінять дитинство з батьком… Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком", — написав Ханумак.

Враховуючи, що колишня дружина актора разом із сином проживає нині в США, Ханумак втік саме до цієї країни. Як йому вдалося перетнути кордон, актор не розповів. В Україну він повертатися не планує.

Вчинок Руслана Ханумака, очікувано, обурив більшість користувачів мережі. В коментарях люди не стримують емоцій.

Проте є й такі, хто щиро радіє зустрічі батька з сином і не розуміють, чому більшість українців обурюються втечею Ханумака.

Руслан Ханумак

Український актор, музикант і шоумен, який за останні кілька років запам'ятався українцям неоднозначними витівками. У січні минулого року блогерка Аліна Шаманська та Ханумак оголосили про розрив свого шлюбу. Колишні закохані публічно з'ясовували стосунки, вдавалися до різких заяв та поводили себе доволі епатажно.

У березні 2023 Ханумак неабияк розлютив українців кліпом з танцівницями у військовій формі. Кліп на пісню "Дика Дичка" під авторством Hanumike обурив мережу через спекуляції на темі війни. Найбільше українців обурило те, як виконавець зневажливо описав образ української захисниці.

Ханумаку 34 роки, він був капітаном команди-віцечемпіона "Ліги Сміху" "Заинька", став переможцем шоу "Розсміши коміка", а також — актор та автор студії "Квартал 95".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Потап виступив у проросійському клубі в Німеччині, куди приїжджають співаки з країни-агресорки. Артист виконував чимало російськомовних композицій гуртів "Потап і Настя", "Врємя і Стекло" та Mozgi.