"Пусть я буду предателем": актер 95-го квартала Ханумак сбежал из Украины в США, в сети сразу отреагировали

Как ему удалось пересечь границу, актер не рассказал

Украинский актер Руслан Ханумак, недавно расставшийся с женой, сбежал в США. По его словам, его заставила любовь к сыну.

О своем бегстве Ханумак откровенно написал на своей странице в Instagram. Сообщение закончил достаточно провокационными словами.

"Много месяцев я тебя не видел. Каждый день я проживал этот момент. Каждую ночь я визуализировал эти кадры. Поднять тебя над собой… Вопреки репутации. Вопреки работе… Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь Мамы не заменят детство с отцом… Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой", — написал Ханумак.

Учитывая, что бывшая жена актера вместе с сыном проживает сейчас в США, Ханумак бежал именно в эту страну. Как ему удалось пересечь границу, актер не рассказал. В Украину он возвращаться не намерен.

Поступок Руслана Ханумака, ожидаемо, возмутил большинство пользователей сети. В комментариях люди не сдерживают эмоций.

Однако есть и такие, кто искренне радуется встрече отца с сыном и не понимает, почему большинство украинцев возмущаются бегством Ханумака.

Руслан Ханумак

Украинский актер, музыкант и шоумен, за последние несколько лет запомнившийся украинцам неоднозначными проделками. В январе прошлого года блоггер Алина Шаманская и Ханумак объявили о разрыве своего брака. Бывшие влюбленные публично выясняли отношения, прибегали к резким заявлениям и вели себя довольно эпатажно.

В марте 2023 года Ханумак изрядно разозлил украинцев клипом с танцовщицами в военной форме. Клип на песню "Дика Дичка" под авторством Hanumike возмутил сеть из-за спекуляций на теме войны. Больше всего украинцев возмутило то, как исполнитель пренебрежительно описал образ украинской защитницы.

Ханумаку 34 года, он был капитаном команды-вицечемпиона "Лиги Смеха" "Заинька", стал победителем шоу "Рассмеши комика", а также актер и автор студии "Квартал 95".

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