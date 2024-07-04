У Києві сталася масштабна пожежа: стало відомо, що саме горить, оновлено (фото, відео)

На місці працюють екстрені служби

У четвер, 4 липня, в Подільському районі Києва неподалік Київської гавані сталася масштабна пожежа. Дим від неї видно у багатьох районах столиці.

Як повідомила пресслужба ДСНС у місті Києві, рятувальники ліквідовують пожежу в Подільському районі. Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Електриків надійшло до Служби порятунку 101 о 15:43.

За даними рятувальників, сталось загоряння двоповерхової складської будівлі з розповсюдженням на сусідні склади. Орієнтовна площа 500 кв. м.

Наразі здійснюється ліквідація пожежі. Попередньо жертв та постраждалих немає.

UPD 17:54 У ДСНС повідомили, що о 17:19 пожежу було локалізовано.

Telegram-канал Київ Оперативний опублікував відео з місця інциденту. Також повідомляється, що лікарі та поліція також працюють на місці.

Орієнтовне місце пожежі

Нагадаємо, 2 липня у Києві сталася пожежа у ЖК "Республіка" у Голосіївському районі. За попередніми даними, вибухнув акумулятор зарядної станції.