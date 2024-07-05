Спека зробить паузу, а потім знову стане екстремальною: синоптик назвала день із найкомфортнішою погодою

Подекуди градусники покажуть до +40

У п’ятницю частина України плавитиметься від спеки +35 градусів, а іншу накриють грози та град. А ось у суботу, 6 липня, температура повітря буде комфортною майже по всій країні.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, спека трохи спаде навіть у східній частині країни. Там все одно буде спекотно, але нинішні +35 +37 градусів змінять +30 +32. У більшості областей у суботу буде +26 +29 градусів. Найспекотнішим залишиться південь, де стовпчики термометрів показуватимуть 30-35 градусів вище за нуль.

Проте вже в неділю, 7 липня, Україну знову накриє спека. Повітря розжариться до +30 +35 градусів. Трохи легше буде у північних областях, де прогнозується +26 +29 градусів.

Визначатиме погоду антициклон, тож серйозних дощів не прогнозується. По всій країні у вихідні переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

Наступний тиждень не принесе Україні прохолоди, щобільше, спека лише посилиться з понеділка. Вдень температура повітря досягатиме +33 +37 градусів. На півдні, сході та більшості центральних областей очікується 34-39 градусів вище за нуль, місцями — до +40 градусів.

У Києві 6-7 липня прогнозується +27+29 градусів, без опадів. З початку тижня спека у столиці знову почне набирати обертів.

Раніше відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли аномальна спека піде на спад, і де вона затримається. Він спрогнозував погоду для України на весь липень.