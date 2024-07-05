Штрафы от ТЦК: где найти информацию о них и как проверить оплату, рассказали в Минюсте

Неуплата штрафа угрожает арестом банковских счетов

В Украине по действующему законодательству военнообязанное лицо, не обновившее своевременно данные и уклоняющееся от военного учета может получить штраф. Однако, как узнать открыто ли исполнительное производство по такому человеку и что будет за несвоевременную уплату штрафа.

На эти вопросы ответило Министерство юстиции Украины, пишет "Интерфакс".

"Если лицо получило штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство, оно увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП)", — говорят в Минюсте.

В то же время, когда ТЦК наложил своим постановлением штраф на уклониста, не спешащего добровольно его уплатить, это грозит арестом средств на счетах должника. Их в дальнейшем могут списать с этих счетов, а также арестовать имущество с целью погашения штрафа.

В ведомстве отмечают, что человек может узнать, открыто ли в отношение его исполнительное производство непосредственно через АСИП. И для этого не нужно посещать соответствующий орган государственной службы.

"Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. Именно в АСИП осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия", — отмечается в пресс-релизе.

На официальном вебсайте с помощью индивидуального идентификатора есть свободный и бесплатный доступ к информации автоматизированной системы исполнительного производства, который обеспечивает Министерство юстиции Украины.

На портале также есть сведения о времени размещения производства.

Проверить себя на портале АСИП можно, указав следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника — физического лица и фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя — физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Заметим, что автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) — это компьютерная программа, которая обеспечивает сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защиту от несанкционированного доступа.

Ранее "Телеграф" писал, спасет ли уплата штрафа от дальнейшей мобилизации в армию.