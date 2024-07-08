"День без отключений" отменяется: украинцев расстроили прогнозом по наличию света

"Дни без отключений" перенесли на более благоприятные времена

Во вторник, 9 июля отключения света в Украине будут длиться весь день. При этом клиенты ДТЭК могут столкнуться с отключениями в серых зонах.

Об этом информирует пресс-служба компании в своем telegram-канале. Отмечается, что подобный режим действует по распоряжению "Укрэнерго".

"9 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток. Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток", — говорится в сообщении.

Как известно, зоны отключений действуют для клиентов ДТЭК в украинской столице и упомянутых выше областях. Понимать их стоит как:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет;

Светло-серая зона – отключения света возможны, но не гарантированы;

Белая зона – свет гарантированно есть.

Стоит отметить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме также был отменен так называемый "День без отключений". Согласно данным "Укрэнерго", это произошло из-за роста потребления и увеличения температуры воздуха.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, как будут отключать свет этой зимой. При самом плохом сценарии света может не быть по 18 часов.