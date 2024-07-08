Графіки відключень скасували, але є нюанс: чи буде світло у будинках українців 8 липня

Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв у системі дозволили зменшити обсяг обмежень

В Україні 8 липня відключення світла скасували до 14.00 для всіх областей. Це пов'язано зі зменшенням споживання. Проте до вечора очікується збільшення обсягу споживання, тому застосовуватимуть чотири черги відключень.

З 10:30 до 14:00 обмеження скасовано для всіх областей. З 19:00 до 22:00 прогнозується обмеження обсягом чотирьох черг одночасно. Про це повідомили у "Укренерго".

"Сьогодні вранці, 8 липня, Диспетчерський центр "Укренерго" зафіксував споживання нижче за прогнозний рівень. Зниження споживання вранці після вихідних і накопичений резерв у системі дозволили зменшити обсяг обмежень", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зі зростанням споживання та температури повітря очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго застосовуватимуть 4 черги графіків відключень одночасно. В інші години доби діятимуть три черги.

В "Уренерго" пояснили, як діють відключення:

1 черга графіків – 4 години обмежень на добу,

2 черги – 8 годин обмежень на добу,

3 черги – 12 годин обмежень на добу,

4 черги – 16 годин обмежень на добу.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

З технічних причин: знеструмлено споживачів у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, як відключатимуть світло цієї зими. За найгіршого сценарію світла може не бути по 18 годин.