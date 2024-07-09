Обязательный призыв? Что нужно знать о мобилизации мужчин с третьей группой инвалидности

Адвокаты обращают внимание на немаловажный момент

После вступления в силу нового закона о мобилизации перечень граждан, которые могут быть призваны в Силы обороны, существенно увеличился. Одним из актуальных вопросов остается мобилизация мужчин с 3 группой инвалидности.

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, какие категории лиц не подлежат призыву. Там также указана информация, касающаяся мужчин с инвалидностью.

Мобилизация мужчин с 3 группой инвалидности

Специалисты адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" отмечают, что лица с любой группой инвалидности имеют отсрочку от службы. Специалисты обращают внимание на важный момент — таких лиц не могут принудительно призвать на службу.

"По новому закону мобилизация инвалидов 1, 2 и 3 групп возможна только по их собственному желанию — они освобождаются от военной службы, но могут пойти служить, если у них появится такое желание, по контракту. То есть, мобилизация людей с инвалидностью III группы не происходит", ― объясняют адвокаты.

Для справки: III группа инвалидности устанавливается, если у человека есть функциональные нарушения в организме умеренной тяжести, которые были обусловлены определенной болезнью или травмой. Основанием для предоставления этого статуса является частичное ограничение жизнедеятельности личности.

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