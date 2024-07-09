Де саме кордон — я не можу сказати: представник Держдепу загадково прокоментував заборону бити по РФ

Це рішення українців та адміністрації Зеленського, яким чином і де захистити Україну, зазначив наш співрозмовник

Хоча США і дозволили застосовувати свою зброю для ударів по території Росії, Україна все ще має деякі обмеження, куди можна бити американською зброєю. Про те, чи може змінитися ця політика Білого дому, розповів офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек.

Про це та чи чекати нових рішень щодо посилення української ППО, й що ще буде в пріоритеті союзників під час 75-го саміту Північноатлантичного альянсу, читайте в інтерв'ю Деніела Сайзека "Телеграфу": Як НАТО готуватиме Україну до вступу до Альянсу? Інтерв’ю з представником Держдепу США

"Щиро кажучи, я не можу офіційно коментувати, де є ці кордони. Але сам спостерігав, що у ЗМІ писали багато про те, як Білий дім та інші західні партнери України нарешті зрозуміли, наскільки важливо, щоб Україна могла використовувати зброю, наприклад, по російських прикордонних областях біля Харкова. Місяці два тому всі зрозуміли, що такі обмеження просто не мають сенсу, бо це, на жаль, дало перевагу російській стороні", — зазначив він.

Проте, додав Сайзек, він не може офіційно сказати, де саме пролягають кордони, до яких Україна може бити по території Росії. Крім того, Київ має власну зброю, якою завдає цих ударів.

"А де саме є кордон — я не можу офіційно сказати. США спостерігають, як Україна своєю зброєю атакує цілі усередині Росії. Звісно, ​​є майже постійні дискусії з Офісом президента Володимира Зеленського із цього приводу. Але, зрештою, це рішення українців та адміністрації Зеленського, яким чином і де захистити Україну", — зазначив він.

Як писав "Телеграф", нещодавно речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США підтримують право України застосовувати передану їй зброю в межах її суверенної території. Тому влада США вважає допустимим завдання ударів по Криму американським озброєнням.