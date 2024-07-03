У США стався вибух на оборонному заводі: там виготовляли снаряди для України

На заводі виробляють великий спектр зброї

У Камдені (штат Арканзас, США) стався вибух на оборонному заводі. Через це двоє людей отримали поранення, а ще один вважається зниклим безвісти.

Про це повідомляє ABC з посиланням на представників підприємства. Зазначається, що завод належить General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

У компанії спочатку повідомляли про "інцидент з піротехнікою", але пізніше повідомили, що все ж таки мав місце вибух.

"Наразі ми працюємо з першими рятувальниками та можемо підтвердити, що інцидент призвів щонайменше до двох травм і однієї людини, яка зникла безвісти", — повідомили в компанії.

Відомо, що один із постраждалих перебуває у стабільному стані в одній із місцевих клінік, а другого довелося відправляти вертольотом до іншого штату.

General Dynamics це глобальна аерокосмічна та оборонна компанія, а завод у Камдені це комплекс площею 81,7 квадратного кілометра, що складається зі складських приміщень та виробничих цехів. Там виробляються ракети Hellfire та Javelin та різні боєприпаси до ствольної артилерії.

Як відомо, у серпні 2023 року на запит України США ухвалили рішення суттєво наростити виробництво боєприпасів для 155-мм ствольної артилерії. Вже у вересні General Dynamics Corporation одержала від Пентагону контракт на виробництво снарядів на 218 мільйонів доларів. Тоді повідомлялося, що вироблятимуть їх саме на заводі в Камдені.

Як повідомлялося раніше, на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на оборонних заводах та інших об’єктах. Наприклад, нещодавно у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне ушкодження обладнання.