Где именно граница – я не могу сказать: представитель Госдепа загадочно прокомментировал запрет бить по РФ

Это решение украинцев и администрации Зеленского, как и где защитить Украину, отметил наш собеседник

Хотя США и разрешили применять свое оружие для ударов по территории России, Украина все еще имеет некоторые ограничения, куда можно бить американским оружием. О том, может ли измениться эта политика Белого дома, рассказал официальный представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек.

Об этом и ожидать ли новых решений по усилению украинского ПВО и что еще будет в приоритете союзников во время 75-го саммита Североатлантического альянса, читайте в интервью Дэниела Сайзека "Телеграфу": Как НАТО будет готовить Украину для вступления в Альянс? Интервью с представителем Госдепа США

"Честно говоря, я не могу официально комментировать, где находятся эти границы. Но сам наблюдал, что в СМИ писали много о том, как Белый дом и другие западные партнеры Украины наконец-то поняли, насколько важно, чтобы Украина могла использовать оружие, например, по российским приграничным областям возле Харькова. Месяца два назад все поняли, что такие ограничения просто бессмысленны, потому что это, к сожалению, дало преимущество российской стороне", — отметил он.

Однако, добавил Сайзек, он не может официально сказать, где именно проходят границы, до которых Украина может бить по территории России. Кроме того, Киев имеет собственное оружие, которое наносит эти удары.

"А где именно граница — я не могу официально сказать. США наблюдают, как Украина своим оружием атакует цели внутри России. Конечно, есть почти постоянные дискуссии с Офисом президента Владимира Зеленского на этот счет. Но, в конце концов, это решение украинцев и администрации Зеленского, как и где защитить Украину", — отметил он.

Как писал "Телеграф", недавно представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США поддерживают право Украины применять переданное ей оружие в пределах ее суверенной территории. Поэтому власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением.