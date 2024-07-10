"Україна зможе зупинити Путіна": Байден виступив із потужною промовою на саміті НАТО

Президент США вірить у те, що Україна зможе перемогти

США та Європа передадуть ЗСУ десятки додаткових систем ППО, сотні ракет-перехоплювачів та іншу зброю. Допомоги союзників буде достатньо, щоб Україна змогла зупинити російське вторгнення та зірвати плани російського диктатора Володимира Путіна.

Про це розповів президент США Джо Байден під час виступу на саміті НАТО. Його слова наводить кореспондентка "Телеграфа" із Вашингтона.

"У Європі триває загарбницька війна Путіна проти України та Путін бажає не меншого, ніж повного підпорядкування України, щоб покінчити з українською демократією, знищити українську культуру та стерти Україну з лиця світу. І ми знаємо, що Путін на Україні не зупиниться", — сказав Байден.

Однак він підкреслив, що Україна має можливість зупинити російське вторгнення і вона цього безсумнівно досягне за колективної підтримки країн НАТО.

"Сьогодні я оголошую про історичну передачу Україні коштів ППО. США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія передадуть Україні обладнання для п’яти додаткових стратегічних систем ППО. Найближчим часом США та партнери мають намір надати Україні десятки додаткових тактичних систем ППО", — сказав Байден. .

Президент США додав, що, крім того, протягом наступного року ЗСУ отримають сотні ракет-перехоплювачів, які дозволять захистити міста від російських ракет. При цьому він додав, що Вашингтон подбає про те, щоб Україна була першою у черзі на їх отримання.

Байден також нагадав, що Путін хотів закінчити війну за п’ять днів, проте за два з половиною роки його армія втратила 350 тисяч солдатів убитими та пораненими, а майже мільйон росіян покинули країну, оскільки більше не бачать у ній майбутнього.

"Сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли у своїй історії. Коли почалася ця війна, Україна була вільною країною. Сьогодні вона, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною і незалежною країною. Росія не візьме гору. Україна візьме гору", — сказав він.

Нагадаємо, агентство AFP із посиланням на власні джерела повідомило, що на саміті у Вашингтоні лідери НАТО навряд чи зроблять офіційне запрошення Україні стати членом Альянсу.