Війна в Україні не закінчиться і через рік: у НАТО зробили невтішний прогноз

В Альянсі розробляють довгостроковий підхід до підтримки України

Війна в Україні не закінчиться 2025 року. Країни НАТО мають бути готовими до подальшої підтримки Києва.

Про це заявив високопоставлений посадовець НАТО, повідомляє кореспондентка "Телеграфу" у Вашингтоні. За словами представника Альянсу, для завершення війни можуть знадобитись роки.

"Зрештою, ми всі повинні бути готовими продовжувати підтримувати Україну далеко за межами 2025 року. Це, безумовно, щось таке, що ми всі дуже добре розуміємо. І, як ми говорили вже деякий час, цей конфлікт навряд чи завершиться найближчим часом, це те, що потребуватиме років відданих зусиль, щоб гарантувати, що Росія не переможе", — сказав він.

Водночас високопосадовець зазначив, що тримати економіку на "воєнних рейках" Росія зможе ще три-чотири роки. На його думку, довгострокові наслідки будуть значними для російської економіки.

"Але, безсумнівно, протягом наступних трьох-чотирьох років Росія може витримати це. Ми дуже зосереджені на тому, щоб у нас був довгостроковий підхід до підтримки України", — наголосив він.

За його словами, наразі Росія продовжує зберігати перевагу над Україною в боєприпасах, особовому складі та обладнанні. Проте високопосадовець зазначив, що стійкість України показала, що постійне постачання зброї від союзників, безумовно, має значний вплив на полі бою.

Нагадаємо, агентство AFP з посиланням на власні джерела повідомило, що на саміті у Вашингтоні лідери НАТО навряд чи зроблять офіційне запрошення Україні стати членом Альянсу. Український президент Володимир Зеленський буде змушений прийняти ту допомогу, яку запропонують натомість.