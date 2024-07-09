Чого Україні чекати від саміту НАТО: у Держдепі відверто розповіли про плани та вказали на важливу річ

Саміт стартує у вівторок

На саміті НАТО, присвяченому 75-річчю Альянса, у Вашингтоні, Україна не отримає запрошення до вступу. Проте буде низка важливих для Києва кроків.

Про те, що передбачає "міст до членства" України в НАТО, чи чекати нових рішень щодо посилення української ППО, та що ще буде в пріоритеті союзників під час зустрічі в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек: Як НАТО готуватиме Україну до вступу до Альянсу? Інтерв’ю з представником Держдепу США

Він наголосив, що саміт, який пройде цього тижня у Вашингтоні, — це важлива можливість показати пріоритети Альянсу. Й один із найголовніших його пріоритетів — це підтримка України.

"Чесно кажучи, Україна не отримає запрошення до вступу до НАТО на цьому саміті. Це вже відомо. Тому що Україні необхідно провести подальші реформи у Збройних Силах. Але позиція США дуже зрозуміла — США вбачають місце для України в НАТО у майбутньому. Ще раз лідери НАТО наголосять, що Альянс збирається підтримувати Україну та працювати з нею, щоб підготувати до вступу до Альянсу", — зазначив Сайзек.

Він додав, що станеться ще одна важлива подія. Буде оголошено про створення в Німеччині нового Центру НАТО з координації підтримки України.

"Це є важливим кроком уперед у відносинах. Відбудеться зустріч Ради НАТО-Україна на саміті. Це конкретні заходи, які показують, що Альянс підтримує Україну та продовжуватиме цю підтримку. Також існують угоди щодо безпеки між Україною та країнами-членами НАТО", — додав представник Держдепу.

За його словами, це індивідуальні угоди між Україною та країнами-членами НАТО, зокрема США, Німеччиною, Великобританією, Францією та іншими. Це також є важливим показником того, як НАТО підтримує Україну, наголосив Сайзек.

Раніше "Телеграф" розповідав, що писали західні аналітики про "міст" до членства в Альянсі, який отримає Україна на саміті НАТО у Вашингтоні.