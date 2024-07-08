Уже понад 20 угод: Україна підписала гарантії безпеки ще з однією країною

Під час зустрічі обговорювалось багато питань

У понеділок, 8 липня, у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду. Вона передбачає розробку механізму збиття в повітряному просторі нашої держави російських ракет та дронів

Про це повідомив Офіс президента. Це 21-ша укладена у сфері безпеки угода між Україною та її партнерами. Україна вже підписала аналогічні договори зі США, Францією, Німеччиною, Канадою, Японією, Європейським Союзом та іншими державами.

Під час свого візиту до Польщі після пресконференції з Туском Зеленський зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою. Зазначається, що сторони обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі та гуманітарну співпрацю.

Також заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

Нагадаємо, що наприкінці червня Україна підписала дві угоди про гарантії безпеки — з Литвою та Естонією. А також з безпосередньо з ЄС. Цей документ гарантує Україні продовження поставок зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на роки вперед.

Зауважимо, безпекові угоди — це конкретне двостороннє довгострокове зобов’язання та домовленість у сфері безпеки, якій Україна та країни Заходу підписують.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, чи запросять Росію та Путіна на другий Саміт миру.