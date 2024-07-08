Польща може передати Україні літаки МіГ: Туск назвав принципову умову

Ці повітряні судна добре знайомі українським пілотам

Стали відомі перші результати візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі ― країна-партнер готова передати Києву радянські літаки МіГ. Проте це можливо у випадку, якщо союзники погодяться замінити їх іншими літаками.

Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск. Він сказав про це на спільній пресконференції з Зеленським у Варшаві, повідомляє Укрінформ.

"Ми не можемо просто так передати винищувачі МіГ, бо вони виконують повітряне патрулювання над територією Польщі, пильнують наше небо, виконують місію НАТО в тому числі… Це не може відбуватися за рахунок безпеки Польщі", ― сказав Туск.

Польський прем’єр підтвердив, що зараз Україна знаходиться у значно небезпечнішій ситуації, ніж Польща. Попри це, він не готовий зараз передавати літаки. Як сказав Туск, після України найбільш складна та небезпечна ситуація саме у Польщі.

Тобто, заміна радянських літаків на сучасні є принциповою умовою офіційної Варшави. Зазначимо, що Україна найближчим часом має отримати від союзників винищувачі F-16.

Американські літаки будуть захищати Харківщину вже цим літом. Такий крок змусить росіян змінювати тактичні плани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні є серйозна проблема для американських літаків F-16. Її назвав відомий волонтер Сергій Притула.