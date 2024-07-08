Польща може передати Україні літаки МіГ: Туск назвав принципову умову
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Ці повітряні судна добре знайомі українським пілотам
Стали відомі перші результати візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі ― країна-партнер готова передати Києву радянські літаки МіГ. Проте це можливо у випадку, якщо союзники погодяться замінити їх іншими літаками.
Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск. Він сказав про це на спільній пресконференції з Зеленським у Варшаві, повідомляє Укрінформ.
"Ми не можемо просто так передати винищувачі МіГ, бо вони виконують повітряне патрулювання над територією Польщі, пильнують наше небо, виконують місію НАТО в тому числі… Це не може відбуватися за рахунок безпеки Польщі", ― сказав Туск.
Польський прем’єр підтвердив, що зараз Україна знаходиться у значно небезпечнішій ситуації, ніж Польща. Попри це, він не готовий зараз передавати літаки. Як сказав Туск, після України найбільш складна та небезпечна ситуація саме у Польщі.
Тобто, заміна радянських літаків на сучасні є принциповою умовою офіційної Варшави. Зазначимо, що Україна найближчим часом має отримати від союзників винищувачі F-16.
Американські літаки будуть захищати Харківщину вже цим літом. Такий крок змусить росіян змінювати тактичні плани.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні є серйозна проблема для американських літаків F-16. Її назвав відомий волонтер Сергій Притула.