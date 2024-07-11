Обмежено придатні чоловіки мають пройти ВЛК заново: скільки дали часу

ВЛК може визначити, який тип служби підходить чоловікові або визнати його непридатним

Менш як тиждень залишилось до 16 липня — дня, до якого військовозобов'язані громадяни України мали оновити дані. Робити це потрібно не всім чоловікам. Серед тих, хто має оновити дані — військовозобов'язані, які мають статус обмеженої придатності.

Новий Закон, що скасував цей статус та зміни до Положення про ВЛК в Збройних силах набули чинності з 4 травня. У колишніх обмежено придатних у воєнний час військовозобов'язаних є 9 місяців аби повторно пройти ВЛК. Їм мають визначити новий ступінь придатності.

9 місяців минають 4 лютого 2025 року. Окрім придатності та непридатності, визначаються категорії, що потребують лікування, а також ті, хто може служити в медичних підрозділах, логістиці, охороні, ТЦК та СП, навчальних закладах, забезпеченні тощо.

Також чоловіки мобілізаційного віку (від 25 до 55 років), яким встановили 2 та 3 групи інвалідності після початку повномасштабного вторгнення також мають пройти повторну комісію. Їм також відводять на це 9 місяців.

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки з інвалідністю 2 і 3 групи у віці від 25 до 55 років повинні пройти перекомісію МСЕК, якщо інвалідність було встановлено після 24 лютого 2022 року. На це їм дається 9 місяців. Зазначимо, що інвалідність не робить людину автоматично непридатною до служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміну в виписці повісток військовозобов'язаним. Повістки формуватимуть за допомогою реєстру.