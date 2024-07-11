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Обмежено придатні чоловіки мають пройти ВЛК заново: скільки дали часу

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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До ВЛК входять лікарі державних клінік
До ВЛК входять лікарі державних клінік. Фото Колаж "Телеграфа"

ВЛК може визначити, який тип служби підходить чоловікові або визнати його непридатним

Менш як тиждень залишилось до 16 липня — дня, до якого військовозобов'язані громадяни України мали оновити дані. Робити це потрібно не всім чоловікам. Серед тих, хто має оновити дані — військовозобов'язані, які мають статус обмеженої придатності.

Новий Закон, що скасував цей статус та зміни до Положення про ВЛК в Збройних силах набули чинності з 4 травня. У колишніх обмежено придатних у воєнний час військовозобов'язаних є 9 місяців аби повторно пройти ВЛК. Їм мають визначити новий ступінь придатності.

9 місяців минають 4 лютого 2025 року. Окрім придатності та непридатності, визначаються категорії, що потребують лікування, а також ті, хто може служити в медичних підрозділах, логістиці, охороні, ТЦК та СП, навчальних закладах, забезпеченні тощо.

Також чоловіки мобілізаційного віку (від 25 до 55 років), яким встановили 2 та 3 групи інвалідності після початку повномасштабного вторгнення також мають пройти повторну комісію. Їм також відводять на це 9 місяців.

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки з інвалідністю 2 і 3 групи у віці від 25 до 55 років повинні пройти перекомісію МСЕК, якщо інвалідність було встановлено після 24 лютого 2022 року. На це їм дається 9 місяців. Зазначимо, що інвалідність не робить людину автоматично непридатною до служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміну в виписці повісток військовозобов'язаним. Повістки формуватимуть за допомогою реєстру.

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#Мобілізація #ВЛК