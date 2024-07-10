Відмова у відстрочці, якщо не пройшов ВЛК: чи можливо це

Чітку відповідь дала адвокат

Деякі військовозобов'язані в Україні можуть отримати відстрочку від служби. Однак чи відмовлять в наданні відстрочки через відсутність інформації про стан здоров'я за висновком ВЛК?

Адвокат Дар'я Тарасенко каже, що це не може бути аргументом для того, аби особі не надали відстрочку від мобілізації. Вона підкріплює свої слова ситуацією зі судової практики та Постановою 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

"Суд зазначає, що порушення військовозобов`язаними вимог правил військового обліку має наслідком настання відповідальності згідно із законом та не може бути підставою для відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на яку позивач має право відповідно до закону. Таким чином, не проходження позивачем військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби, що визначена підставою для відмови позивачу не ґрунтується на вимогах законодавства та визнається судом протиправною", — роз'яснює вона.

Тому, як резюмує вона, що Постанова 560 прямо забороняє направляти на ВЛК військовозобов'язаних осіб, які звернулись до ТЦК із заявою про оформлення відстрочки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого призвуть на службу після 16 липня та які спеціальності потрібні в ЗСУ.