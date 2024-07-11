Ограниченно пригодные мужчины должны пройти ВЛК заново: сколько времени дали

ВЛК может определить, какой тип службы подходит мужчине или признать его непригодным

Менее недели осталось до 16 июля — дня, до которого военнообязанные граждане Украины должны были обновить данные. Делать это нужно не всем мужчинам. Среди тех, кто должен обновить данные, военнообязанные, имеющие статус ограниченной пригодности.

Новый Закон, отменивший этот статус и изменения в Положение о ВЛК в Вооруженных силах, вступили в силу с 4 мая. У бывших ограниченно пригодных в военное время военнообязанных есть 9 месяцев, чтобы повторно пройти ВЛК. Им предстоит определить новую степень годности.

9 месяцев проходят 4 февраля 2025 года. Кроме пригодности и непригодности, определяются категории, нуждающиеся в лечении, а также те, кто может служить в медицинских подразделениях, логистике, охране, ТЦК и СП, учебных заведениях, обеспечении и т.д.

Также мужчины мобилизационного возраста (от 25 до 55 лет), которым установили 2 и 3 группы инвалидности после начала полномасштабного вторжения, также должны пройти повторную комиссию. Им также уводят на это 9 месяцев.

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины с инвалидностью 2 и 3 группы в возрасте от 25 до 55 лет должны пройти перекомиссию МСЭК, если инвалидность была установлена после 24 февраля 2022 года. На это им дается 9 месяцев. Отметим, что инвалидность не делает человека автоматически непригодным для службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменении в выписке повесток военнообязанным. Повестки будут формировать с помощью реестра.