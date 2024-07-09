Після зустрічі із Зеленським та Путіним: Орбан відправив секретний лист керівництву ЄС, у мережі хвиля хейту

Угорський прем’єр скупо згадує позицію Володимира Зеленського, але водночас погляди Путіна докладно описує

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві та подальшого візиту до Москви до диктатора Володимира Путіна надіслав секретний лист голові Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому він розповів про впевненість російського "президента" у поразці України.

Про це йдеться у розслідувальному проекті "Система". Зазначається, що лист датований 5 липня та відправлений з Азербайджану, куди Орбан подався після зустрічі з Путіним.

Журналісти отримали листа від європейського чиновника. Його справжність підтвердили його дві високопосадовці з ЄС.

Так, Віктор Орбан пише, що під час поїздок в Україну і Росію не виступав від імені всього ЄС, а лише хотів дізнатися про позицію воюючих сторін. У матеріалі зазначається, що угорський прем’єр скупо згадує позицію Володимира Зеленського, але водночас погляди Путіна докладно описує.

За інформацією Орбана, яку він виклав у листі, російська влада впевнена, що "час не на боці України, а на боці російських сил". Він також уточнив, що під час розмови Путін не згадував про російські втрати на фронті, але водночас багато говорив про свої підрахунки втрат з української сторони.

"Президент Росії був здивований тим, що президент України відкинув тимчасове припинення вогню. За словами президента Росії, вони готові розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не послужить прихованою передислокацією та перегрупуванням українських сил", — написав Орбан.

У листі він також зазначив, що Київ та Москва готові до мирних переговорів лише за участю обох сторін. Після саміту світу у Швейцарії Україна заявила, що наступного саміту запросить Росію. Це єдиний момент у листі, коли Орбан детально переказує позицію України щодо переговорів.

Реакція соціальних мереж

У мережі очікується хвиля хейту у бік угорського прем’єра. Користувачі обурені його позицією та такими відносинами з російським диктатором, через який в Україні триває кривава війна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з останніх інтерв’ю Віктор Орбан заявив, що уявити поразку Росії неможливо. Він заявив, що "Путін не може програти".