"Путін не може програти": Орбан зробив гучну заяву про війну в Україні і розповів, що робитиме у США

Наступна зупинка — Вашингтон

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після Китаю відвідає США. У Вашингтоні угорський прем'єр візьме участь у саміті НАТО, який пройде 9 липня.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Орбан опублікував відео зі зльотом літака з пекінського аеропорту, підписавши його: "Наступна зупинка — Вашингтон".

Зауважимо, що до цього він був з візитом в Україні, після чого поїхав до Москви, а звідти відправився в Азербайджан. Глава угорського уряду заявив, що відвідав Китай зі своєю "мирною" місією.

Водночас під час інтерв'ю Bild прем'єр Угорщини Орбан заявив, що програш Росії уявити неможливо.

"У Путіна все просто: дивіться на факти, джерела енергії, чисельність населення. Путін не може програти, це дуже логічно. Якщо дивитися на солдатів, зброю та технології, які використовують у війні, то перемогти Росію — таку думку важко навіть уявити"

За його словами, не можливо навіть прорахувати математичну ймовірність програшу Росії. Орбан наголосив, що він зараз постав між двома головами держав (президентом України Володимиром Зеленським та лідером РФ Володимиром Путіним). І обом він ставить одне питання: "Чи є можливість узгодити обмежене за часом перемир'я, яке прискорить переговори про мир?".

Угорський прем'єр наголошує, що спочатку треба оголосити перемир'я, а потім починати мирні переговори. Проте Зеленський та Путін не погодились з такою думкою.

"Обидва не впевнені. І українці, і росіяни відповіли те саме: перемир'я на користь противника, оскільки за цей час він зможе перебудуватися і підготуватися до продовження війни", — додав Орбан.

Нагадаємо, з 9 до 11 липня у Вашингтоні відбудеться ювілейний 75-й саміт НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що в Офісі президента України розповіли, що не так з пропозиціями Орбана.